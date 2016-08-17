Держспецзв'язку вважає неможливим відновити експертизу системи е-декларування через неліквідовані недоліки

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Держспецзв’язку повідомляє про неможливість нині поновити державну експертизу КСЗІ Реєстру, і констатує відсутність будь-якого підтвердження ТОВ "Міранда" стосовно усунення виявлених недоліків", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві вкотре наголосили, що видача Атестату відповідності КСЗІ Реєстру можлива виключно за умови відповідності цієї інформаційно-телекомунікаційної системи вимогам українського законодавства та після усунення виявлених недоліків і порушень.

Ситуацію навколо результатів державної експертизи КСЗІ Реєстру та її штучне загострення у Держспецзв’язку розцінюють "як намагання окремих осіб та причетних сторін уникнути особистої відповідальності за запуск системи електронного декларування України з обмеженими функціями та з порушенням вимог законодавства у сфері захисту інформації".

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації. «Система працює, тепер розробникам потрібно сконцентруватися на усуненні недоліків і отримати сертифікацію", - заявила вона. Сертифікацію системі повинен був видати Держспецзв'язок. Однак у цій службі заявляють про проблеми з програмним забезпеченням для системи електронного декларування.

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У свою чергу, правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає, щоб усі рішення для повноцінного запуску системи е-декларування були прийняті у найкоротші терміни.