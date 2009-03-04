У СБУ пояснили, чому затримали митника

Служба безпеки України 2 березня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння посадовими особами НАК “Нафтогаз України” за попередньою змовою групою осіб 6,3 млрд. кубометрів транзитного природного газу на суму понад 7.4 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 3 березня у ході розслідування кримінальної справи відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства було затримано співучасника злочину - заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці.

СБУ заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності до закону з використанням усіх повноважень, наданих СБУ.

Перешкоджання слідчим діям з боку сторонніх осіб є порушенням чинного законодавства, тому СБУ попереджає, що буде жорстко реагувати на будь-які спроби незаконного втручання.

Спроба окремих депутатів ввечері 3 березня блокувати роботу слідчої групи СБУ задокументована, матеріали будуть скеровані до Генеральної прокуратури України для відповідного реагування.

У повідомленні нагадується, що ще 28 січня 2009 року СБУ направила офіційне застереження до Енергетичної регіональної митниці України та Кабінету міністрів з вимогою не допустити незаконних дій стосовно обсягів газу, які знаходяться під митним контролем та заявлені у митному режимі як «транзит».