Люди Луценка теж підтягуються до будівлі Нафтогазу

Співробітники Шевченківського райуправління міліції Києва виїхали до будівлі НАК «Нафтогаз України» (вул. Богдана Хмельницького, 2) для з’ясування, які невідомі особи силоміць проникли до приміщення компанії.

Як повідомили у ЦГЗ УМВС України у м. Києві, інформація про інцидент була отримана черговою частиною о 12.50. Зокрема, як зазначалося у повідомленні, цивільна особа та 8 осіб в уніформі пройшли до приміщення «Нафтогазу», ігноруючи охорону. Обставини з’ясовуються.