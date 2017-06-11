Порошенко і Кіска святкують безвіз на кордоні зі Словаччиною (фото, відео)

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Словаччини Андрієм Кіскою на церемонії з нагоди запровадження безвізового режиму на українсько-словацькому кордоні.

Порошенко відкрив символічні двері у безвіз.

"Сьогодні кожен українець може випити фантастичну каву у Братиславі, полетіти лоукостом у Варшаву, відвідати Віденську оперу", – наголосив президент України.

Петро Порошенко назвав набуття чинності безвізового режиму між Україною ЄС історичною миттю, яка руйнує паперову завісу, що відділяла Україну від Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час символічної церемонії на словацько-українському кордоні з нагоди запровадження безвізового режиму між Україною та країнами Шенгенської зони.

«Ми цього дуже довго чекали, і це історична мить, коли ми руйнуємо паперову завісу, яка відділяла Україну від Європи. Це означає, що Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотрималися свого слова, і двері Євросоюзу, двері наших друзів і партнерів відкриті для нашої великої нації, українського народу», - заявив він.

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«Сьогодні, 11 червня, і я впевнений, що цей день назавжди закарбується в історії України як остаточний вихід нашої держави з російської імперії і повернення України до родини європейських народів», - наголосив глава держави .

«Саме заради європейських цінностей 3,5 роки тому українці вийшли на Революцію гідності, вимагаючи реформ та європейської інтеграції, і сьогодні воля народу імплементована, і перше надзвичайно важливе досягнення ми з Вами зробили. Саме зараз волю, свободу, демократію найкращі з українців, воїни Збройних сил та інших збройних формувань захищають на сході нашої держави», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.