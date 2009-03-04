Бютівець підозрює колегу з фракції у бажанні «підставити» Тимошенко

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН виступає за відкликання законопроекту, що передбачає додаткові платежі підприємців, які працюють на єдиному податку, до Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, зокрема, О.ФЕЛЬДМАН має намір зареєструвати проект постанови ВР про відкликання законопроекту свого колеги бютівця Володимира БОНДАРЕНКА «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення».

Цей законопроект було ухвалено 15 січня і внесено до плану голосування в другому читанні на 5 березня 2009 р.

Відповідно до цього законопроекту, говориться в повідомленні, кожен суб`єкт підприємницької діяльності, що працює за спрощеною системою оподаткування (фіксований або єдиний податок) має буде додатково щомісяця платити до Пенсійного фонду України від 140 до 180 грн.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, подібні законодавчі ідеї є черговою спробою «підставити» уряд, спровокувавши незадоволеність його політикою з боку багатотисячної армії дрібних підприємців.

Крім того, вважає О.ФЕЛЬДМАН, подібні законодавчі ідеї суперечать курсу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на введення мораторію на підвищення податків для підприємців.

О.ФЕЛЬДМАН зазначає, що ухвалення цього закону необгрунтовано збільшить податкове навантаження на підприємців і викличе хвилю протестів серед найбільш незахищеної, але численної категорії підприємців – платників фіксованого податку.