«Справедливі» тарифи на ЖКП Києву обіцяють за 10 днів

В.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що через 10 днів громадськості будуть оголошені нові «справедливі» тарифи на послуги житлово-комунального господарства у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО заявив сьогодні журналістам після завершення наради у Президента України щодо ситуації в столиці.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що, за його підрахунками, на нараді Президент визначив, як найбільш актуальні й гострі 11 питань щодо ситуації в Києві.

Серед найголовніших, на думку А.ГОЛУБЧЕНКА, - питання реформування ЖКГ і встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги.

«І по кожному з цих питань нам необхідно тримати екзамен», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, говорячи про важливість для київської влади виконати висунуті на нараді доручення Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Говорячи про перспективи підвищення тарифів на послуги ЖКГ, А.ГОЛУБЧЕНКО наголосив, що спільними зусиллями як київської влади, так і профільних міністерств і відомств рівень цих тарифів буде визначено впродовж 10 днів.

На думку А.ГОЛУБЧЕНКА, ці тарифи повинні бути справедливими, що, за словами в.о. голови КМДА, означає їхню економічну обґрунтованість та здатність населення їх сплачувати.

«За 10 днів на прес-конференції ми абсолютно відкриємо все, що там буде напрацьовано», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

У свою чергу, заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що за результатами наради питання про стягування плати за відвідування дітьми спортивних секцій, а також відвідування цвинтарів знято.