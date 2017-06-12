У МЗС озвучили позицію щодо введення віз для росіян (відео)

Міністерство закордонних справ України підтримує ідею введення візового режиму з Росією. Про це в ефірі одного з українських каналів заявила прес-секретар відомства Мар'яна Беца.

"Ми абсолютно підтримуємо запровадження візового режиму з Російською Федерацією, країною-агресором... Разом з цим, виходимо з того, що треба виважено підходити до нашої стратегії, з розумінням трьох факторів", - наголосила вона.

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Перший - кількість українських громадян, які перебувають у Росії - від 3 до 4 млн. Зараз, зазначила Беца, РФ ввела спрощену процедуру набуття громадянства, і це важливий фактор, ми фактично можемо втратити велику кількість наших громадян.

Другий фактор - питання в'їзду до Криму з материкової частини України й навпаки. Й третє - питання неконтрольованої ділянки кордону на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, про підготовку запровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.

6 червня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.