Спецслужби РФ використовували "ВКонтакте" та "Однокласники" в період підготовки до вторгнення в Україну - СБУ

Спецслужби Росії активно застосовували інформаційно-психологічні операції проти України через соцмережі «Вконтакте» та «Однокласники» в період підготовки до військового вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в Києві повідомила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна.

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«Період підготовки до військового вторгнення супроводжувався активним застосуванням спецслужбами РФ спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій проти України. Зокрема, шляхом створення, адміністрування, штучного нарощування відвідуваності антиукраїнських та проросійських груп в українському сегменті російських соцмереж «ВКонтакте» та «Однокласники», - заявила вона.

«Відомо, що значна частина вказаних груп адмініструвалася з території РФ, також застосовувалися заходи вербування спецслужбами РФ громадян України, які у деяких випадках за грошову винагороду, які перераховувалася через сервіс «Яндекс.Гроші», здійснювали акції на шкоду територіальній цілісності, суверенітету та безпеці України», - додала Лапутіна.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який передбачає, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С».