У Тимошенко чекають, коли провокації припиняться

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Державна митна служба України продовжить на законних підставах митне оформлення 11 млрд. кубометрів природного газу, переданих російською компанією «Газпром» українській компанії НАК «Нафтогаз України» у вигляді боргу колишнього посередника поставок газу до України «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

"Ми й далі працюватимемо на користь України. Після того, як ці провокації припиняться, ми завершимо розмитнення, яке було розпочато. Ми чітко дотримуватимемось угод, які взяла на себе українська сторона", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що в результаті митного оформлення цього газу до державного бюджету перераховано 1,5 млрд. грн. Водночас, за його словами, одразу після початку митного оформлення, у митниці була відключена електроенергія. «Коли почалося розмитнення газу, почав чинитися шалений тиск, аж до того, що в останні години, коли перераховувались гроші, митницю відключили від електроенергії, аби зірвати сервери і зірвати можливість митного оформлення і перерахування коштів», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ переконаний, що НАК «Нафтогаз України» і Державна митна служба діяли на користь держави і на законних підставах.

Разом з тим, перший віце-прем`єр не уточнив, який обсяг газу митниця встигла розмитнити. «Ми не встигли все розмитнити, в таких умовах дуже складно працювати. Атака почалася, коли почався процес розмитнення газу», - відзначив перший віце-прем`єр.

За його словами, «Нафтогаз» на законній підставі претендує на 11 млрд. кубометрів газу. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що російська компанія «Газпром» передала борг компанії «РосУкрЕнерго» українській компанії НАК "Нафтогаз", а не просто переуступила право на вимогу боргу. «Це світова практика, коли власник, якому заборгували, передає борги другій стороні, то йому не потрібна згода боржника. «Газпром» є власником цього газу, «РосУкрЕнерго» – боржник перед «Газпромом». І «Газпрому» не потрібна згода цієї компанії для того, щоб передати тому, кому він вважає за необхідне. І НАК «Нафтогазу» не потрібна згода боржника російського «Газпрому». У нього є угода, відповідно до якої «Нафтогаз» діє», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

На думку першого віце-прем`єра, двосторонні відносини з «Газпромом» компанія «РосУкрЕнерго» може з`ясовувати в судовому порядку. «Якщо ви вважаєте, що "Газпром" неправомірно передав ваш газ, - звертайтеся до суду і судіться до "Газпрому". Але при чому тут НАК «Нафтогаз»? При чому тут митники, які виконують свої обов`язки?», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

При цьому О.ТУРЧИНОВ також заявив, що нині в.о. голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, будучи на посаді голови Державної митної служби, з початку 2008 року саботував митне оформлення природного газу, що надходить до України. «Попри розпорядження Кабінету Міністрів, попри мої особисті доручення, він усе робив, щоб не розмитнювати газ ще з початку 2008 року, який вони намагалися списати через «УкрГазЕнерго» - дочірню структуру «РосУкрЕнерго». І лише після того, як пан ХОРОШКОВСЬКИЙ пішов, ця операція була проведена, і держава одержала необхідний ресурс», - повідомив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності до закону з використанням усіх повноважень, наданих службі.

Сьогодні вранці, 4 березня, перед відбуттям до Франції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в Україні почалися політичні репресії щодо співробітників Енергетичної митниці за розмитнення 11 млрд. куб. м природного газу, які містяться в сховищах України, на користь НАК «Нафтогаз України».

«Почалися арешти людей, які на своїх посадах протистоять корупції, не виконують злочинних наказів високих посадовців. По суті справи, проти них почалися масштабні політичні репресії», - заявила прем`єр.

Вона повідомила, що вночі було заарештовано одного із співробітників Енергетичної митниці Т.ШЕПІТЬКА, якого, за її інформацією, було запрошено до СБУ.

«На нього чинився тиск, який був пов`язаний з тим, що його змушували розмитнити природний газ, який Україна купила до сховищ у Російської Федерації, – 11 млрд. куб. м. Цього співробітника митниці змушували розмитнити вказаний газ на «РосУкрЕнерго». Митник не скоїв жодних злочинних дій – він розмитнив природний газ, який Держава Україна в особі НАК «Нафтогаз України» купила у «Газпрому», - розмитнив на НАК «Нафтогаз України». Він не підкорявся злочинним наказам розмитнити даний газ на корупційній основі для тіньової структури «РосУкрЕнерго», і за це він вчора поплатився своєю свободою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона повідомила, що 11 млрд. куб. м газу були повністю розмитнені на користь НАК «Нафтогаз України» за угодою купівлі-продажу. «Вони офіційно і законно куплені, вони повністю розмитнені і сьогодні є власністю НАК «Нафтогаз України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.