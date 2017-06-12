Перший день безвізу: лише в 3% українців, які перетнули кордон з ЄС, не було візи у паспорті

Менше 3% українців з тих, хто перетнули кордон України з країнами ЄС протягом першої доби дії безвізового режиму, не мали візи у паспорті. Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС, передає "ЄвроПравда".

Станом на 23.00 11 червня до ЄС в’їхали усього 59 627 громадян України, з них - 11 237 - за біометричними паспортами, у тому числі 1682 - без віз.

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Таким чином, лише 2,8% громадян України із загальної кількості тих, хто подорожував до ЄС у неділю, скористалися правом безвізових поїздок.

Зазначимо, що для безвізових поїздок необхідно мати біометричний паспорт. Перед поїздкою необхідно оформити страховку та мати певну кількість грошей з собою, яку кожна країна визначає окремо. Фахівці підрахували, що цього літа європейські курорти можуть бути дешевшими, ніж вітчизняні.