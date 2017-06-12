Міністру агрополітики часів Януковича Присяжнюку оголосили про підозру

Колишньому міністру аграрної політики та продовольства Миколі Присяжнюку та ще двом особам повідомлено про підозру у вчиненні незаконної приватизації та подальшої легалізації приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства на Хрещатику. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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«За результатами розслідування 12 червня колишньому міністру аграрної політики та продовольства М. Присяжнюку (Миколі Присяжнюку – УНІАН) та ще двом особам повідомлено про підозру у вчиненні незаконної приватизації та подальшої легалізації державного майна – приміщення, що належало Міністерству аграрної політики та продовольства України, площею 516,6 кв. м по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві», - йдеться у повідомленні.

Вказаних осіб підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (в редакції від 07.04.2011), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 233, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Сарган зауважила, що у підозрюваних в організації та виконанні цього злочину, а також у посадовців Фонду держмайна проведено низку обшуків.

У кримінальному провадженні на незаконно приватизоване майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває.