У Кремлі прокоментували пропозицію Турчинова про законодавче визнання російської окупації на Донбасі

У Кремлі не згодні з пропозицією секретаря РНБО Олександра Турчинова визнати законодавчо частину Донбасу окупованими територіями з боку Росії. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Вона (частина Донбасу - УНІАН) не окупована Росією, Росія не окуповує. Це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я називаю речі своїми іменами - це громадянська війна, яку може припинити тільки сама Україна, тільки Київ, діючи в руслі реалізації Мінських домовленостей», - сказав Пєсков.

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Раніше, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна потребує нового формату захисту від гібридної війни, що її веде Росія.

«Прийшов час нам визначити такий правовий формат, який дасть змогу оптимально захистити Україну від гібридних засобів війни, які застосовує проти нас Росія, а не втискувати масштабні проблеми в обмежений формат АТО», - наголосив він.

Турчинов зазначив, що воєнні дії тривають на сході вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО.

За словами секретаря РНБО, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими РФ, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення.