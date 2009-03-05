Томенко думає, що Черновецький - невиліковний цинік

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО називає “невиліковним цинізмом” сьогоднішнє звернення мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, сьогодні у багатьох найвідоміших загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації було розміщено інтерв’ю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в якому він гарантував киянам, що доки він залишиться мером, у Києві не буде введено жодного нового податку або збору.

«Я зараз не дебатую про проблему свободи слова, хоча цілком очевидно, що матеріал найпопулярніших українських газетах з однаковим змістом розміщено як рекламу, хоча жодна газета про це не сказала, чим порушила чинне законодавство», - зауважив М.ТОМЕНКО. Він наголосив, що це перший випадок такого масового розміщення у ЗМІ звернення чиновника до народу. «У всякому разі, я не пам’ятаю такої уваги до звернень Президента, прем’єра чи голови Верховної Ради за всю історію незалежності», - підкреслив віце-спікер.

Але найцікавішим в цій політичній рекламі від міської влади М.ТОМЕНКО називає те, що у Києві, виявляється, не введено жодного податку та збору і не було жодного розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з цього приводу. Віце-спікер цитує слова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, з яких випливає, що всі останні рішення про ведення платних послуг, підвищення тарифів відбувались без нього: «… останнім часом до мене наблизилися (у тому числі і з подачі можновладців) багато провокаторів. Вони намагалися підсунути мені різні ідеї під благородним приводом поповнення міськбюджету …». Натомість сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, йдеться у зверненні, у той час перебував в Ізраїлі, де лікувався та багато молився.

М.ТОМЕНКО підсумував, що нема сенсу багато дебатувати з цього приводу, а варто лише сказати, що цю “невиліковну хворобу цинізму київської влади може розв’язати тільки прокуратура або вибори”.

Також показовим фактом нерозуміння того, що відбувається у Києві, М.ТОМЕНКО вважає відсутність жодних серйозних організаційних висновків після вчорашньої наради у Президента з керівництвом КМДА та головами районних державних адміністрацій столиці.

Як повідомлялось, сьогодні у ряді газет надруковано інтерв’ю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО під назвою «Я з усією відповідальністю хочу запевнити всіх киян: поки я мер, у Києві не з`явиться жодного нового податку чи збору».

4 березня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів нараду з керівниками столиці, зокрема, заступниками Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та головами районів. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараду не прийшов, пославшись на хворобу.

За результатами наради глава держави доручив до кінця березня ретельно перевірити виявлені прорахунки в діяльності київської влади для розгляду на наступній нараді. За словами голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, гостра чотиригодинна дискусія засвідчила серйозні хиби в діяльності київської влади, які призводять до вповільнення розвитку міста, поступового занепаду Києва. Як повідомив В.БАЛОГА, глава держави виступив з різкою критикою на адресу КМДА та персонально її голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, серед іншого, було висловлено зауваження щодо окремих ініціатив, наприклад, запровадження платних медичних послуг або нових місцевих зборів, які вже спричинили хвилю осуду та протестів жителів Києва.

Своєю чергою заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що за наслідками наради питання про стягнення плати за відвідання дітьми спортивних секцій, а також відвідання кладовищ знято.

В.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що через 10 днів громадськості буде оголошено нові «справедливі» тарифи на послуги житлово-комунального господарства в Києві.