Аваков виграв суд у Лещенка: нардеп має спростувати інформацію про стеження

19:52, 13 червня 2017
Політика
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Суд зобов'язав Сергія Лещенка спростувати недостовірну інформацію.

фото УНІАН

Подільський райсуд Києва зобов'язав народного депутата від БПП Сергія Лещенка спростувати інформацію про стеження за ним з боку МВС.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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"Рішення суду: інформація Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою", - написав міністр.

Зокрема, суд зобов'язав Сергія Лещенка спростувати недостовірну інформацію, розповсюджену народним депутатом і оприлюднену на сайті Deutsche Welle.

Раніше Лещенко заявляв, що про стеження з боку правоохоронних органів та прослуховування мобільних телефонів.

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Теги: #Аваков проти Лещенка