Аваков виграв суд у Лещенка: нардеп має спростувати інформацію про стеження
Суд зобов'язав Сергія Лещенка спростувати недостовірну інформацію.
Подільський райсуд Києва зобов'язав народного депутата від БПП Сергія Лещенка спростувати інформацію про стеження за ним з боку МВС.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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"Рішення суду: інформація Лещенка на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є брехливою", - написав міністр.
Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 13, 2017
Зокрема, суд зобов'язав Сергія Лещенка спростувати недостовірну інформацію, розповсюджену народним депутатом і оприлюднену на сайті Deutsche Welle.
Раніше Лещенко заявляв, що про стеження з боку правоохоронних органів та прослуховування мобільних телефонів.