Росія повторює кроки СРСР, намагаючись штучно змінити демографічний склад окупованого Криму - Тука

Росія постійно нарощує військовий потенціал на території анексованого півострова Крим, що може стати загрозою не лише з точки зору можливої агресії Росії на материкову частину Україну, а й з точки зору змін етнічного складу населення даного регіону. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає прес-служба МТОТ.

Тука наголосив, що Росія повторює кроки Радянського Союзу.

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«Величезне питання – збільшення військового потенціалу Росії на території Криму. Росія завозить велику кількість кадрових військових. Зрозуміло, що родини переїжджають в Крим жити разом з військовими. Переїжджають не на день і не на два. Таким чином Росія повторює кроки Радянського Союзу – штучно змінює демографічний склад цілого регіону. Це неприпустимо. Це грубе порушення міжнародного законодавства», – наголосив він.

Тука також повідомив, що Росія блокує українські сайти, які надають громадянам на анексованих територіях можливість вивчати українську мову, літературу, історію, готуватись до складання іспитів в українські вищі навчальні заклади.

Як повідомляв УНІАН раніше, Тука заявляв, що якщо не буде потужних зовнішніх чинників, російська агресія на Донбасі триватиме три-п'ять років.

"Я не думаю, що це (повернення окупованого Донбасу під владу України - Ред.) буде зараз швидко. За моїми оцінками, це може тривати три-п'ять років. Знову ж таки, якщо не буде якихось потужних зовнішніх чинників, які вплинуть тим чи іншим боком на розвиток подій. Це можуть бути будь-які дії, в тому числі загострення стосунків між Росією та Сполученими Штатами на тлі Сирії, Іраку", - сказав він.