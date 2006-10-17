Філіп Кіркоров зробив політичну заяву в Івано-Франківську

Російський естрадний співак Філіп КІРКОРОВ не відчув дискримінації російської мови в Івано-Франківську і сумнівається в обгрунованості заяв з цього приводу офіційної Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Івано-Франківська, учора мешканці та гості прикарпатської столиці мали змогу відвідати концерт Ф.КІРКОРОВА, на якому побував і мер міста Віктор АНУШКЕВИЧУС разом з дружиною Лідією.

Під час виступу, зробивши невеличку паузу між піснями, Ф.КІРКОРОВ висловив свою думку стосовно «мовної інквізиції», заяв Міністерства закордонних справ Росії та окремих публікацій в ЗМІ щодо мовної проблеми.

«Насамперед, мене обурила брехня про те, що буцімто моє ім`я на афішах було написано Пилип. – зауважив Ф.КІРКОРОВ. - Я не схвалюю заяв Москви про утиски мови в Івано-Франківську. Навпаки, я готовий сьогодні перед Вами заявити, що жодної дискримінації російської мови в цьому місті немає. Івано-Франківськ є дуже гостинним містом, і я дуже полюбляю тут бувати. Для мене Івано-Франківськ – другий дім».

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 27 вересня розповсюдив коментар, в якому вказується, що "факти дискримінації російської мови в Україні більше не можна ігнорувати і представляти як малозначне явище". Зокрема, МЗС вказав, що в західних регіонах України влада намагається витіснити російську мову не тільки з традиційної сфери офіційного спілкування, а й з побутового.

На початку жовтня російські журналісти, що прибули до Івано-Франківська з метою вивчення проблеми дискримінації російської мови, також не відчули з боку людей упередженого ставлення до російської мови.