Наступного тижня на розгляд Ради можуть подати законопроект про завершення АТО
Над текстом законопроекту працювала група авторів, які наразі допрацьовують документ.
Наступного тижня на розгяд Верховної Ради подадуть законопроект про завершення АТО та новий етап використання Збройних сил України.
Про це сказав перший заступник голови депутатської фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук у коментарі "112 Україна".
"Очікується, що наступного тижня у ВР буде внесено законопроект, який дасть можливість завершити етап АТО і почати етап нового використання наших ЗСУ. Я не можу розкривати подробиці (законопроекту, - ред.), давайте дочекаємось тижня, коли він буде поданий. Тоді ми будемо коментувати остаточно затверджений текст", - сказав Тетерук.
У відповідь на запитання, хто працював над текстом, нардеп сказав, що є група авторів, які наразі допрацьовують проект закону.
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"АТО керується нашим антитерористичним центром згідно з нормами закону про боротьбу з тероризмом і очолюється представниками СБУ. Ми маємо на сьогодні абсолютно інші завдання і загрози, які не вирішуються у форматі АТО. У цьому контексті буде розширено можливості застосування наших збройних сил. Оперативний штаб буде включати у себе всі наші військові підрозділи, також центрально сюди будуть інтегровані наші ВЦА, щоб у зоні проведення військового конфлікту усі дії були чіткі і виконувалися у послідовному варіанті", - додав Тетерук.
За його словами, наразі антитерористична операція виконала найголовніші покладені на неї функції - стабілізувала ситуацію в частині Луганської і Донецької областей, дозволила провести в Україні вибори, за допомогою АТО повернули частину територій.
"Цілком зрозуміло буде шукати відповіді на гібридну агресію, ми повинні шукати сучасні адекватні відповіді на те, як повертати наші території, як взаємодіяти", - сказав нардеп.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від російської агресії.