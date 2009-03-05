Яценюк припускає, що МЗС може очолити політик

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК припускає, що Міністерство закордонних справ може очолити політик, але не він.

Про це депутат заявив в ефірі 5 каналу.

За його словами, на цю посаду може бути призначений політик, оскільки в Європі склалася практика, що міністрами закордонних справ є “виключно класичні політики, які пройшли різні державні щаблі, які повинні спілкуватися різними мовами, і які повинні вести зовнішню політику”.

На уточнююче запитання журналіста: “Як А.ЯЦЕНЮК?”, депутат відповів: “Та ні. А.ЯЦЕНЮК вже там був. Я зараз займаюся іншими справами”.

У той же час А.ЯЦЕНЮК жорстко розкритикував рішення парламенту щодо звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади глави МЗС.

Він вважає недоречним “робити посміховисько на зовнішній арені, і, фактично, робити це в угоду певним політичним силам”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, парламент порушив законодавство України, приймаючи це рішення, оскільки в законі про Кабінет міністрів передбачено, що Президент подає пропозиції щодо призначення і звільнення міністра закордонних справ і міністра оборони.