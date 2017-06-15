Київ і Вашингтон синхронно повідомлять дату зустрічі Порошенка з Трампом - Клімкін

Адміністрація президента України синхронно з американською стороною повідомить дату зустрічі президента Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам.

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"Відомо те, що зустріч відбудеться. Звичайно, ми її готуємо. Я про неї кажу. Маємо потримати інтригу. Я ж не можу у свого друга, Святослава Цеголко, забрати роботу. Він зробить відповідну об'яву найближчим часом, звичайно, синхронно з нашими американськими друзями", - заявив Клімкін.

При цьому він сказав: "Працюємо над змістовною частиною зустрічі. В принципі цьому були присвячені останні мої візити до Вашингтона. Щодо порядку денного, ми прекрасно розуміємо основні питання".

"Головні питання - це те, що ми можемо зробити із всіма нашими друзями, з американськими друзями, і з Європейським Союзом, і з "Великою сімкою", щоб тиснути на Росію для того, щоб виконати Мінські домовленості, яким чином ми будемо тримати наш фронт щодо окупованого Криму. І що ми можемо зробити для того, щоб врешті решт, міжнародна спільнота мала доступ до окупованого Криму", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

"Ті візити, які були останнім часом, спілкування президента України з президентом Сполучених Штатів - було дві телефонні розмови, дуже змістовні телефонні розмови, вони мають зараз кульмінацію в тому, що ми будемо працювати над тим, щоб погодити логіку нашої спільної взаємодії. Логіка нашої спільної взаємодії щодо тиску на Росію, оскільки президент Трамп вже мав зустріч з європейськими лідерами, це, зокрема, зустріч "Великої сімки", це зустріч НАТО", - наголосив Клімкін.

"Там були прийняті рішення щодо координації. Тому зараз можемо працювати. І звичайно, я казав, нам перед цією зустріччю (Порошенка з Трампом - УНІАН), було важливо домовитись з нашими американськими партнерами щодо їх формату ангажування, чи буде це паралельний формат, чи буде це формат взаємодії на певних рівнях з "нормандським форматом", тому ця робота теж була важлива", - підсумував Клімкін.

Він наголосив, що двостороння взаємодія із США є дуже важливою.

"І це допомога українським реформам. Те, що в нас є поліція, це завдяки нашим американським друзям. Те, що в нас є система боротьби з корупцією, це теж багато в чому завдяки ним. ", - сказав Клімкін.

"Маємо іти далі. І звичайно, не можу не оминути безпекову співпрацю. Без безпекової взаємодії, ми не можемо собі уявити будь-яку серйозну розмову. Там чекаємо на деякі важливі рішення", - заявив Клімкін.