У МЗС розповіли, чому немає прогресу щодо розробки "дорожньої карти" виконання Мінських угод

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що питання розробки «дорожньої карти» виконання Мінських угод знову передано політичним радникам лідерів «нормандської четвірки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

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Пристайко пояснив, чому у Берліні 30 травня на переговорах у «нормандському форматі» на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії не обговорювалося питання розробки «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

«Тому що лідери «нормандської четвірки» вирішили передати це питання своїм політичним радникам - радникам глав держав. Тут в принципі все нормально», - зазначив перший заступник міністра.

Він нагадав, що в жовтні 2016 року відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки», які тоді доручили своїм радникам зайнятися питанням розробки покрокових заходів щодо виконання положень Мінських угод.

«В жовтні зустрілися лідери і доручили своїм радникам, фактично розуміючи, що це питання, на жаль, не просувається в рамках Тристоронньої контактної групи, вони доручили своїм безпосереднім радникам цим займатися», - підкреслив Пристайко.

Дипломат додав, що раніше були вироблені перші підходи щодо «дорожньої карти», і сторони обмінялися відповідними пропозиціями.

За словами Пристайка, перед новою зустріччю треба ознайомитися з пропозиціями сторін, а потім обговорювати.

«Оцей процес якраз відбувається. Французи, німці і ми готуємо проект, який передається Росії, і коли він готовий, зустрічаємося. Зустрічаємося на рівні заступників політичних радників. Дуже багато різних форматів», - підсумував перший заступник глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений уряду Федеративного уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер заявляв, що прогресу у розробці «дорожньої карти», яка повинна містити чітке визначення послідовності кроків виконання Мінських угод, немає.