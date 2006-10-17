Гриценко: Ющенко і Наша Україна намагалися уникати теми НАТО

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО назвав незадовільним рівень поінформованості населення України про НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

Як зауважив міністр, зумовлено це тим, що переможці виборчих кампаній “через брак міцності” намагалися уникати теми НАТО і не обговорювали відверто цю тему. “Це не міг собі дозволити ні Віктор ЮЩЕНКО в 2004-му, ні “Наша Україна” в 2002-му році. Тоді як цілий ряд політичних сил використовував негативну риторику і на цьому будував свою передвиборчу кампанію. Відповідно, негативне сприйняття Альянсу залишилось”, – сказав А.ГРИЦЕНКО. Він переконаний, що населення України досі не має чесної та достовірної інформації про НАТО.

У цьому контексті, вважає А.ГРИЦЕНКО, Збройні сили можуть відіграти вирішальну роль у формуванні нормального сприйняття НАТО, оскільки це напряму їх стосується. “Нам є що сказати про НАТО, і це будуть робити офіцери, генерали, я особисто”, – запевнив міністр оборони. Він також зауважив, що одним із завдань його візиту до Тернополя було обговорити з головами Рад офіцерів питання пошуку шляхів донесення правди про відносини Україна-НАТО.