Донецькі бізнесмени скаржаться на вимагання з боку Колесникова

Виконавчий директор добродійного фонду «Пальма Мерцалова» Костянтин ВОРОБЙОВ і директор ТОВ «Фірма «Кардинал» Олексій БАРТИЧ заявляють про тиск на них з боку колишнього голови Донецької обласної ради, народного депутата Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як розповів К.ВОРОБЙОВ, 14 березня 2006 року у нього відбулася розмова з колишнім заступником міністра аграрної політики в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА Григорієм ОМЕЛЬЯНЕНКОМ. Під час цієї розмови, за словами К.ВОРОБЙОВА, від нього зажадали відмовитися від заяви проти Б.КОЛЕСНИКОВА, направленої в Генеральну прокуратуру 1 липня 2003 року.

«Він вимагає написати заяву, що я не маю жодних претензій до Б.КОЛЕСНИКОВА. Інакше чинитиме тиск на Юрія ПАВЛЕНКА (міністра у справах сім`ї, молоді і спорту – УНІАН), щоб не реалізовувався добродійний проект (з питань боротьби із сирітством – УНІАН). Крім того, дано команду припинити будь-які роботи, пов`язані з приватизацією приміщення (яке тривалий час орендувалося фірмою «Кардинал», і яке вона збиралася викупити – УНІАН)», - сказав К.ВОРОБЙОВ.

Він відзначив, що 15 березня звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою, в якій виклав свою розмову з Г.ОМЕЛЬЯНЕНКОМ, після чого написав також звернення до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і в Секретаріат Президента, який відповів, що передав заяву в Генпрокуратуру і узяв під контроль хід розслідування. Водночас, за словами К.ВОРОБЙОВА, досі він, як засновник фірми «Кардинал», не одержав жодної відповіді на своє звернення з правоохоронних органів.

К.ВОРОБЙОВ також повідомив, що 4 жовтня Господарський суд Донецької області задовольнив позов комунального підприємства «Служба єдиного замовника Київського району м.Донецька» до ТОВ «Кардинал» про повернення приміщення. Зараз, за словами К.ВОРОБЙОВА, він оскаржує це рішення в Донецькому апеляційному господарському суді, а також направив позов до Вищого адміністративного суду України.

«Пішов перший крок – відібрано приміщення. Наступний крок – завтра, буде тиск на Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту з тим, аби припинити дитячі програми, щоб ми не займалися розв’язанням цієї великої соціальної проблеми. Можливо, через 10 днів буде вчинено напад на когось із наших співробітників або на дітей, чи на мене», - сказав К.ВОРОБЙОВ.

Він також відзначив, що зараз хоче добитися розгляду своїх заяв, оскільки хоче продовжувати працювати відповідно до закону України, а не за будь-якими іншими правилами.

«Пора припинити методи тиску на людей. Час такий минув – на нас тиснути не можна», - наголосив К.ВОРОБЙОВ.

Він також висловив думку, що на його заяву має відреагувати Віктор ЯНУКОВИЧ як лідер Партії регіонів, членом якої є Б.КОЛЕСНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2003 роки, на той момент виконавчий директор очолюваного В.ЯНУКОВИЧЕМ фонду "Золотий Скіф" К.ВОРОБЙОВ звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про порушення проти Б.КОЛЕСНИКОВА кримінальної справи за фактами вимагання і загроз убивством. За твердженням К.ВОРОБЙОВА, голова обласної ради, викликавши його до себе в кабінет, погрожував знищити його дітей у разі, якщо К.ВОРОБЙОВ не віддасть зареєстровану на ім`я свого рекламного агентства "Кардинал" торгову марку "Золотий Скіф". У відповідь на заяву К.ВОРОБЙОВА донецька міліція порушила декілька кримінальних справ проти самого заявника.

У квітні 2005 року К.ВОРОБЙОВА було допитано як свідка у справі Б.КОЛЕСНИКОВА, а в травні – його викликали на очну ставку з В.ЯНУКОВИЧЕМ у тій самій справі.

Б.КОЛЕСНИКОВА було затримано 6 квітня 2005 року.

30 червня 2006 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.