Тимошенко: Україна хоче приєднатися до НАТО, але...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна хоче приєднатися до НАТО, однак у цьому питанні потрібно розглядати всі аспекти.

Як повідомляє французька газета “La Croix”, про це вона заявила під час свого перебування в Парижі під час зустрічі з кореспондентами видань “La Croix”, “Les Échos” та “La Tribune”.

“По-перше, Україна не може залишитися за межами великих безпекових систем. Однак ми зустрічаємо дві перешкоди: по-перше, відсутність єдності громадян, оскільки лише близько 30% українців підтримують приєднання до Альянсу... плюс відсутність єдності серед європейських країн щодо вступу України до НАТО”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що необхідно провести роботу для того, щоб переконати власних громадян у необхідності вступу до НАТО, а також проводити діалог з Німеччиною та Францією з цього питання.