Путін назвав Медведчука "українським націоналістом"

Президент РФ Володимир Путін розповів про дружбу з своїм кумом, «українським націоналістом» Віктором Медведчуком, який виступає за «федеративну державу» Україна без Криму і добрі відносини з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, під час чергової «прямої лінії» з росіянами Путін сказав: «У нас багато друзів в Україні. Ви зараз про Віктора Медведчука сказали. Я познайомився з ним, коли він був керівником адміністрації президента Кучми. Основний його партнер був тоді, і зараз у них дуже добрі відносини, - Дмитро Анатолійович Медведєв, оскільки Медведєв очолював АП Росії».

«У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст. Йому не подобається таке визначення. Він вважає себе освіченим патріотом України, але не секрет, що його батько був активним діячем ОУН, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук в Красноярському краї і народився», - розповів Путін.

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За його словами, у Медведчука своя система поглядів на незалежність України. «Його система поглядів базується на фундаментальних працях українських націоналістів, які писали свої роботи в XIX столітті. Потім пізніше - Грушевський, Франко, Драгоманов і ще щось в цьому роді. Потім людина нашого часу Чорновол. Вони всі виходили з того, що Україна має бути незалежною, але вона повинна бути федеративною державою. Більш того, один з них прямо писав свого часу, що надмірна механічна централізація призведе до внутрішніх конфліктів в Україні, що ми зараз спостерігаємо», - заявив президент РФ.

«Медведчук відстоює їх точку зору, робить це публічно, займається наукою», - сказав Путін.

Він стверджує: «Фундаменталісти незалежності України, українського націоналізму, деякі з них не бачили Крим у складі України, це між іншим, але у всякому разі, всі виступали за федералізацію, за розвиток свободи особистості, за демократичний розвиток Української держави. Цієї ж точки зору дотримується і пан Медведчук».

При цьому Путін зазначив, що його кум виступає «за дуже добрі відносини з Росією, якщо не за союз якийсь, то за економічну інтеграцію».

За його словами, Медведчук не хоче «руйнувати ті переваги, які нам дісталися з минулого, - спільну інфраструктуру, спільну енергетику, спільні фінансові можливості, технологічну кооперацію».

Як підкреслив Путін, Медведчук «виступає з інтересів свого народу».

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що Росія намагається не втручатися у внутрішні справи України.