РНБО подасть Порошенку законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) подасть на розгляд президенту Петру Порошенку законопроект щодо відновлення державного суверенітету на окупованій частині Донбасу після заяви секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність переходу до нового формату захисту країни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Читайте такожУ Генштабі ЗСУ прокоментували пропозицію Турчинова щодо завершення АТОВ апараті РНБО відбувся анонсований Турчиновим круглий стіл з експертами, які спеціалізуються на зовнішньополітичних, безпекових та оборонних питаннях, щодо обговорення законопроекту «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей». В обговоренні також взяли участь представники державних органів України.

За словами заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка, відбулась професійна дискусія, в результаті якої «концепція закону в цілому була підтримана».

"У той же час надійшло багато пропозицій та зауважень, більшість з яких будуть враховані для підготовки остаточної версії проекту, що буде поданий президенту України для внесення до парламенту", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Раніше Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. «Воєнні дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. Разом з тим потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України», - сказав Турчинов. «Водночас, пора перейти до нового формату захисту країни», - заявив він.

Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту право застосовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, у тому числі і військово-цивільними адміністраціями.