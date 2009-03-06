Коаліція сьогодні ж напише Ющенку, на кого замінити Огризка

Коаліція сьогодні надішле листа Президентові Віктору ЮЩЕНКУ з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Ради коаліції, і було ухвалено рішення висунути на посаду міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА.

“Рішення було прийнято одностайно. Але ми жодним чином не заперечуємо право Президента, бо це його кінцеве право подавати цю кандидатуру до Верховної Ради”, - сказав він.

В той же час, за словами М.МАРТИНЕНКА, коаліція хоче, аби це питання якомога швидше було розглянуто у ВР.

“Ми даємо сигнал Президентові, що ми хочемо конструктивної співпраці, і так само маємо можливості для проходження цієї кандидатури в сесійній залі”, - сказав він.

При цьому М.МАРТИНЕНКО висловив сподівання, що сам Б.ТАРАСЮК погодиться бути міністром закордонних справ, оскільки він є кваліфікованим спеціалістом і довгий час працював міністром.

“Бориса Івановича ми продовжуємо переконувати, і я думаю, що він прийме позитивне рішення з цього питання”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮК сьогодні висловлював сумнів, що Президент внесе його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, навіть якщо коаліція це запропонує.

Б.ТАРАСЮК пояснив це тим, що у нього і Президента України дещо різняться погляди на зовнішню політику.

Він також поставив під сумнів, що навіть у випадку внесення його кандидатури зможе нормально працювати в Міністерстві закордонних справ. Б.ТАРАСЮК зауважив, що така робота малоймовірна у зв’язку з тим, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА «роздає політично вмотивовані вказівки МЗС»

Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.

Колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 5 березня звернувся до Президента з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».