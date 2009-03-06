Коаліція направила Ющенку звернення щодо Тарасюка

Парламентська коаліція направила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернення щодо внесення до Верховної Ради України подання про призначення міністром закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції "Наша Україна – Народно самооборона".

Зокрема, у зверненні зазначається, що "коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України звертається до Вас, відповідно до частини восьмої статті 83 Конституції України, з пропозицією внести до Верховної Ради України подання про призначення Міністром закордонних справ України ТАРАСЮКА Бориса Івановича".

"Жодним чином не заперечуючи Ваше конституційне право на прийняття остаточного рішення щодо внесення до Верховної Ради України подання про призначення тієї чи іншої кандидатури на посаду міністра закордонних справ України, парламентська коаліція висловлює сподівання на конструктивну співпрацю з Вами з питань визначення гідної кандидатури на згадану посаду та забезпечення позитивного голосування щодо її призначення Верховною Радою України", - наголошується в зверненні.

Така співпраця Президента України та парламентської коаліції сприятиме побудові ефективної системи державної влади, забезпеченню національних інтересів в зовнішній політиці нашої держави, вважають в коаліції.

Коаліція переконана: кандидатура Б.ТАРАСЮКА "відповідає вимогам, які ставляться до керівника зовнішньополітичного відомства в цей непростий для України час; його високий професіоналізм, досвід та відданість інтересам України сприятимуть проведенню Україною ефективної зовнішньої політики, формуванню гідних відповідей на численні зовнішньополітичні виклики, які стоять перед державою".

Звернення підписали: від депутатської фракції Блоку Юлії Тимошенко – Іван КИРИЛЕНКО, від депутатської фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» - Микола МАРТИНЕНКО, від депутатської фракції Блоку Литвина – Ігор ШАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Б.ТАРАСЮК сьогодні висловлював сумнів, що Президент внесе його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ, навіть якщо коаліція це запропонує. Б.ТАРАСЮК пояснив це тим, що у нього і Президента України дещо різняться погляди на зовнішню політику.

Б.ТАРАСЮК вже обіймав посаду міністра закордонних справ з лютого 2005 року по лютий 2007 року.

Колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 5 березня звернувся до Президента з проханням не вносити його кандидатуру на посаду глави МЗС. Він зазначив, що вважає неможливим «продовжувати роботу за такого керівництва Кабміну».

ВР звільнила В.ОГРИЗКА 3 березня 2009 року.