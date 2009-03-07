У МВФ навіть не стали читати лист Ющенка та Тимошенко

Спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання, пише тижневик «Дзеркало тижня» (№8(736) 7 - 13 березня).

Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 мільярда доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

Причиною, за непідтвердженими даними, стала відсутність попереднього узгодження змісту листа з представниками МВФ.

Офіційного підтвердження того, що звернення повернено на доопрацювання, «Дзеркалу тижня» поки що одержати не вдалося. У київському офісі Міжнародного валютного фонду відмовляються від коментарів, відповіді на запит до Вашингтона поки що не одержано, відзначає газета.