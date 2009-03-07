Ющенко: СП - єдина державна структура, яка скоротила видатки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Секретаріат Президента – це єдина державна структура, яка скоротила свої видатки.

Про це він сказав у прямому телеефірі програми “Свобода на Інтері” 6 березня пізно ввечері.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що після його обрання Президентом апарат Секретаріату було скорочено на 20%. «З цим апаратом я працюю й до сьогоднішнього дня», - наголосив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО, реагуючи на заяву народного депутата від Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА, що президентський Секретаріат утричі збільшив своє фінансування, зауважив, що за рахунок СП донедавна фінансувався Міжнародний дитячий центр «Артек», проект «Мистецького арсеналу» тощо.

«Якщо ви приведете до співвідношення усі видатки, то Секретаріат Президента - це одна зі структур держави, яка на своє утримання кошти скоротила й пропонує це зробити всім», - наголосив В.ЮЩЕНКО.