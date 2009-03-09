СПУ провела в Чернігові акцію протесту проти дій влади

У Чернігові в організованій Соціалістичною партією України акції протесту проти дій влади взяли участь понад 400 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній Красній площі міста учасники акції протестували "проти погіршення життя простих людей, проти бездарної влади – як центральної, так і місцевої".

Організатори акції також прагнули висловити народний протест проти низького рівня нинішнього життя переважної більшості українців, неякісного побуту та медичного обслуговування, зростання тарифів на комунальні послуги, цін на продукти харчування, "сумних перспектив життя дітей та онуків".

Мітингувальники тримали пропори СПУ та “Спілки молодих соціалістів”. На площі також були встановлені щити з критичними зауваженнями з приводу нинішньої політики щодо подолання економічної кризи, зростання безробіття, порушення прав дітей війни, перспектив продажу землі сільськогосподарського призначення.

Винними у політичній та економічній ситуації в сучасній Україні соціалісти назвали Президента Віктора ЮЩЕНКА та прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО. На одному з плакатів була вимога відставки діючого прем`єр-міністра, а також пропонувалося провести позачергові вибори до Верховної Ради і у такий спосіб змінити "кримінальну владу".

Промовці на мітингу порушували проблеми у масштабах країни та місцеві проблеми. Зокрема, сільський голова с. Кувечичі Чернігівського району Віталій ГОЛЕЦЬ зазначив, що "у разі продажу землі селяни повернуться до стану кріпацтва, яке існувало в Україні до 1861 року".