Мінінформполітики опублікувало список сайтів, які хочуть заборонити в Україні (документ)
З'явився список сайтів, які Міністерство інформаційної політики пропонує заборонити в Україні.
Міністерство інформполітики опублікувало список сайтів, які рекомендує заборонити в Україні через загрозу безпеці.
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"Напрацьовано робочою групою при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянуто Експертною радою при відомстві, передано до СБУ", - зазначається на сайті відомства.
До переліку увійшли 20 сайтів, які "містять інформацію, що має ознаки такої, що заборонена до розповсюдження нормами українського законодавства".
Серед них:
1. rusvesna.su
2. rusnext.ru
3. news-front.info
4. www.novorosinform.org
5. nahnews.org
6. antifashist.com
7. antimaydan.info
8. lug-info.com
9. novorossia.today
10. comitet.su
11. novoross.info
12. freedom.kiev.ua
13. www.politnavigator.net
14. odnarodyna.org
15. www.zasssr.info
16. ruspravda.info
17. on-line.lg.ua
18. www.ruscrimea.ru
19. c-pravda.ru
20. 1tvcrimea.ru
"Ми запропонували свій перелік сайтів, доступ до яких потрібно заборонити в Україні", - зазначав раніше глава Мінінформполітики Юрій Стець. За словами міністра, там не було ні ВКонтакте, ні Яндекса.