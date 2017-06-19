Мінінформполітики опублікувало список сайтів, які хочуть заборонити в Україні (документ)

17:14, 19 червня 2017
Політика
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З'явився список сайтів, які Міністерство інформаційної політики пропонує заборонити в Україні.

До переліку потрапили 20 сайтів / фото rublacklist.net

Міністерство інформполітики опублікувало список сайтів, які рекомендує заборонити в Україні через загрозу безпеці.

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"Напрацьовано робочою групою при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянуто Експертною радою при відомстві, передано до СБУ", - зазначається на сайті відомства.

До переліку увійшли 20 сайтів, які "містять інформацію, що має ознаки такої, що заборонена до розповсюдження нормами українського законодавства".

Серед них: 

1. rusvesna.su 

2. rusnext.ru 

3. news-front.info 

4. www.novorosinform.org 

5. nahnews.org 

6. antifashist.com 

7. antimaydan.info 

8. lug-info.com 

9. novorossia.today 

10. comitet.su 

11. novoross.info 

12. freedom.kiev.ua 

13. www.politnavigator.net 

14. odnarodyna.org 

15. www.zasssr.info 

16. ruspravda.info 

17. on-line.lg.ua 

18. www.ruscrimea.ru 

19. c-pravda.ru 

20. 1tvcrimea.ru 

"Ми запропонували свій перелік сайтів, доступ до яких потрібно заборонити в Україні", - зазначав раніше глава Мінінформполітики Юрій Стець. За словами міністра, там не було ні ВКонтакте, ні Яндекса. 

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Теги: #Заборонені сайти в Україні