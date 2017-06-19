Мінінформполітики опублікувало список сайтів, які хочуть заборонити в Україні (документ)

Міністерство інформполітики опублікувало список сайтів, які рекомендує заборонити в Україні через загрозу безпеці.

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"Напрацьовано робочою групою при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянуто Експертною радою при відомстві, передано до СБУ", - зазначається на сайті відомства.

До переліку увійшли 20 сайтів, які "містять інформацію, що має ознаки такої, що заборонена до розповсюдження нормами українського законодавства".

Серед них:

1. rusvesna.su

2. rusnext.ru

3. news-front.info

4. www.novorosinform.org

5. nahnews.org

6. antifashist.com

7. antimaydan.info

8. lug-info.com

9. novorossia.today

10. comitet.su

11. novoross.info

12. freedom.kiev.ua

13. www.politnavigator.net

14. odnarodyna.org

15. www.zasssr.info

16. ruspravda.info

17. on-line.lg.ua

18. www.ruscrimea.ru

19. c-pravda.ru

20. 1tvcrimea.ru

"Ми запропонували свій перелік сайтів, доступ до яких потрібно заборонити в Україні", - зазначав раніше глава Мінінформполітики Юрій Стець. За словами міністра, там не було ні ВКонтакте, ні Яндекса.