В Україні склали перелік сайтів, до яких хочуть заборонити доступ

Міністерство інформполітики впродовж понеділка опублікує список сайтів, які рекомендує заборонити через загрозу безпеці. Про це в ході прес-конференції у понеділок заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець, передає "Українська правда".

Читайте такожСтець подав у відставку з посади міністра інформполітики

"Ми запропонували свій перелік сайтів, доступ до яких потрібно заборонити в Україні", - зазначив він. За словами міністра, там не було ні ВКонтакте, ні Яндекса. "На сайті міністерства ви побачите цей список через кілька годин", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.