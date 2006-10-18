Мороз: канат ніхто не перетягує

Верховна Рада має продемонструвати свою готовність боротися з корупцією, голосуючи за запропоновані Президентом відповідні законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ, представляючи у Верховній Раді України шість законопроектів, які стосуються боротьби з корупцією.

За його словами, три з шести законопроектів ратифікують Конвенцію ООН проти корупції, Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією та Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. Міністр зазначив, що крім цих трьох ратифікаційних законопроектів, Президент запропонував і проекти закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.

Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що це “цілісний пакет законів, і не приймати один із цих шести законів - це однозначно тому, щоб всі їх провалити”. Він сказав, що сьогодні у ВР “буде вирішуватися дуже просте питання – чи цей корпус готовий дійсно продемонструвати готовність, рішучість подолати це ганебне явище, яке називається корупцією, чи цей зал буде далі проводити всілякі політичні ігри і не піде цим курсом, який відповідає міжнародним нормам і стандартам”.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що за різними рейтингами міжнародних організацій, Україна залишається однією з найкорумпованіших держав світу. За його словами, згідно з дослідженнями, яке провело Міністерство юстиції України, проблема корупції для українських громадян стоїть на другому місті після проблем низької заробітної плати, а для підприємців це є друга проблема після високих податків. Водночас, як свідчать результати досліджень, більшість населення України готова давати хабарі.

Міністр наголосив, що його здивували масштаби поправок до президентських законопроектів, запропоновані науково-експертним управлінням ВР. За його словами, зокрема, із 127 поправок лише близько 10 стосуються змісту законопроектів, а решта є так звані літературні поправки. Він зазначив, що не сумнівається у професійності фахівців Головного науково-експертного управління ВР, але все таки в нього складається враження, що “автори поправок не розуміють запропонованої законопроектами сучасної антикорупційної ідеології і не бажають відійти від застарілого репресивного підходу до шляхів подолання корупції”. На думку Р.ЗВАРИЧА, “штучно створюється враження недосконалості антикорупційних законопроектів, внесених Президентом України”.

Він наголосив, що в листопаді передбачено проведення першого раунду оцінки України щодо стану дотримання європейських стандартів протидії корупції. За словами міністра, зволікання з імплементацією цих стандартів може призвести до запровадження моніторингу та відповідних санкцій аж до призупинення членства України в Раді Європи.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що важливо, щоб внесені Президентом законопроекти “не стали заручниками політичної ситуації”.

У відповідь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ також зазначив, що ВР розглядає дуже важливі законопроекти. Він запевнив, що “ніхто не давав вказівок науково-експертному управлінню ВР якимось чином з упередженням підійти до цієї справи”. За словами О.МОРОЗА, у розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ він висловив думку, що необхідно доопрацювати ці документи. Він сказав В.ЮЩЕНКУ, що не потрібно сприймати це “як якийсь докір чи перетягування канату”. “Я домовився про таку схему, що ратифікуємо документи, але ведемо в дію разом із доопрацьованими і прийнятими законами”, - повідомив голова ВР.

У свою чергу, голова комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Микола ДЖИГА повідомив, що комітет прийняв рішення про необхідність спрямувати дані законопроекти на доопрацювання, оскільки деякі положення цих документів не відповідають Конституції України та чинному законодавству.

В той же час він підтримав пропозицію О.МОРОЗА щодо доопрацювання цих законопроектів в комітеті.

На даний час в парламенті продовжується розгляд цих 6 законопроектів і поки що не було жодного голосування щодо них.