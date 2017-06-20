Низка європейських політиків закликали ЄС посилити санкції проти Росії

Низка європейських політичних діячів виступили із закликом до ЄС слідом за Сенатом США посилити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.

Як передає «Європейська правда», про це йдеться у листі, оприлюдненому виданням Financial Times, підписи під яким поставили колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, депутат Бундестагу Марілуіза Бек, екс-голова Європарламенту Пет Кокс, колишній прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда, екс-президент Естонії Тоомас Ільвес, колишній глава МЗС Британії Малкольм Ріфкінд та колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Автори звернення відзначають, що санкції повинні були зупинити ворожість Росії, однак РФ не виконує свої зобов’язання у рамках Мінська, щоденно порушуючи режим припинення вогню і надаючи озброєння сепаратистам.

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"Відновлення санкцій кожні шість місяців стало згубним, зайвий раз демонструючи тріщини у позиціях держав-членів ЄС. Однак є і більш широке питання: протягом трьох років політика санкцій ЄС залишилася незмінною, а дії Росії - погіршилися. Сенат США справедливо посилив санкції в останні дні. ЄС повинен зробити те ж саме", - ідеться у листі.

Автори листа вважають, що європейські лідери повинні продовжити усі санкції, пов’язані з Росією, на рік, а не на 6 місяців. Це стане потужним сигналом та поєднає європейські та американський санкційні режими.

"Це допоможе зберегти трансатлантичну єдність у нашій відповіді на російську агресію", - резюмують підписанти листа.

22-23 червня на саміті у Брюсселі лідери ЄС повинні ухвалити політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії.