Томенкові цікаво, як Україна переживе зиму

Блок Юлії Тимошенко вимагає заслухати цього тижня в парламенті інформацію уряду про підготовку житлово-комунального господарства держави до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи з трибуни парламенту, заявив представник фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, сьогодні депутати місцевих рад стали заручниками непрофесійності і непослідовності уряду і Міністерства палива та енергетики стосовно підготовки до опалювального сезону.

М.ТОМЕНКО наголосив, що зараз жодна місцева влада не знає реальної ціни на газ, ніхто не може спрогнозувати, як буде забезпечуватися опалювальний сезон в Україні.

«Ми пережили найбільш патріотичний «Нафтогаз України», тепер переживаємо найбільш професійний «Нафтогаз України», - сказав М.ТОМЕНКО.

«Ми маємо тут, у сесійній залі, почути, які переговори сьогодні веде Мінпаливенерго з Росією, які умови цінової політики і яку ціну ми отримаємо» - сказав депутат.

«Ми хочемо, щоб в сесійній залі усі урядовці нам пояснили, як Україна переживе зиму», - додав М.ТОМЕНКО.

За його словами, “або уряд нам скаже, що він абсолютно не готовий приймати рішення, або ми з вами приймемо рішення про абсолютну непідготовленість уряду проводити роботу в цьому напрямку”.

У свою чергу, голова Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, депутат з фракції БЮТ Юрій СЕРБІН зауважив, що через бездіяльність уряду в державі зірвано опалювальний сезон. За його словами, регіони звітують, що опалювальний сезон почався, але насправді ввімкнено лише автономне опалення, яке є дуже низької якості. Депутат зауважив, що це стосується лише об’єктів соціальної сфери. За його словами, така ситуація склалася зараз у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та інших областях. Голова комітету заявляє, що керівники областей самотужки намагаються вирішити цю проблеми, натомість на центральному рівні нічого не робиться для повноцінного початку опалювального сезону.

Ю.СЕРБІН підтвердив, що депутати від БЮТ підготували проект постанови парламенту про заслуховування у п’ятницю інформації уряду про стан підготовки ЖКГ до опалювального сезону. Він сказав, що відповідний проект постанови вже зареєстровано і обговорюватиметься на засіданні профільного комітету.

Відповідаючи на запитання журналістів, як можна було уникнути такої ситуації, Ю.СЕРБІН сказав, що уряд пояснює затягування повноцінного опалювального сезону відсутністю точної ціни на газ. У той же час він вважає, що урядовці могли домовитись про тимчасову ціну на газ на жовтень і почати процес опалення, одночасно домовляючись з Росією про постійну ціну. Однак, цього зроблено не було, підсумував Ю.СЕРБІН.