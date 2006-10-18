Мороз називає фантастикою вимоги Нашої України

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ називає фантастикою вимогу фракції “Наша Україна” до 27 жовтня ухвалити законопроекти, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парламенті член фракції “Наша Україна” Геннадій УДОВЕНКО оприлюднив заяву, у якій фракція вимагає від Верховної Ради до 27 жовтня цього року розглянути та ухвалити всі законопроекти, необхідні для вступу України до СОТ.

“Наша Україна” вважає, що керівництво уряду та Верховної Ради усілякими засобами намагається загальмувати розгляд та ухвалення необхідних законів та зірвати вступ України до СОТ. Г.УДОВЕНКО зауважив, що така позиція керівництва уряду та парламенту не відповідає ні інтересам України, ні інтересам українського народу. “Очевидно, що антикризова коаліція та делеговані нею урядовці нехтують інтересами власного народу, відстоюючи інтереси іншої держави”, - зазначено в заяві.

Фракція “Наша Україна” наполягає на якнайшвидшому ухваленні парламентом законопроектів, необхідних для завершення набуття Україною членства в СОТ ще до кінця 2006 року.

У відповідь на цю заяву голова Верховної Ради України О.МОРОЗ сказав, що ці претензії до парламенту є “абсолютно безпідставними”. Він вважає, що всі законопроекти щодо вступу до СОТ, після того як уряд подасть їх до ВР, можуть бути прийняті до 1 грудня. За словами О.МОРОЗА, ставити завдання прийняти ці законопроекти до 27 жовтня - “це фантастика”. Він зауважив, що всі прекрасно розуміють, що цього зробити не можна і тому ставити таке завдання “не коректно з боку авторів заяви”. “Треба все таки бути прагматиками і не використовувати складнощі у підготовці того чи іншого законопроекту як привід для конфліктів та інших речей”, - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня голова Верховної Ради України О.МОРОЗ повідомив, що на поточному пленарному тижні ВР не прийме всі 20 законопроектів, пов`язаних зі вступом України в Світову організацію торгівлі, і їх можна прийняти до грудня.

У свою чергу прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі прискорення роботи над ухваленням законопроектів, необхідних для вступу в СОТ, Україна може приєднатися до цієї організації в січні-лютому 2007 р. Проте, за його словами, із 20 законопроектів, які необхідно прийняти для вступу України у СОТ, до парламенту передані всього три.