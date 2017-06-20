Народний депутат від “Народного фронту” Максим Поляков переконаний, що у звинуваченнях щодо нього немає доказової бази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо звинувачень Національного антикорупційного бюро України.

“Я переконаний у тому, що (директор НАБУ Артем) Ситник і (глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар) Холодницький намагаються мене політично знищити. Я буду знаходитися на території України”, - сказав Поляков.

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За його словами, сьогодні відбувається тиск на його сестру, а напередодні відбувся розбійний напад на його дружину.

Крім того, додав депутат, напередодні було заарештовано його помічницю.

“Зараз, я розумію, буде ще дуже багато інших звинувачень і можливих арештів. Але не існує жодної доказової бази, її просто не може існувати. Це політичне замовлення і політична розправа наді мною”, - сказав парламентар.

Також Поляков зазначив, що подаватиме до суду на Ситника та Холодницького, і наполягатиме, аби поліція розслідувала напад на його дружину.

Депутат також підкреслив, що не має жодного стосунку до бурштину і навіть не працює у профільному комітеті, який завідує такими питаннями. “Я у фінансовому комітеті, у мене немає будь-яких речей, які могли б мене з цим пов’язувати”, - додав Поляков.

Також, за його словами, з депутатом від БПП Бориславом Розенблатом він востаннє спілкувався ще восени.

На уточнення, чи не зверталися до нього жодні підприємці щодо написання якихось законопроектів, які б стосувалися видобутку бурштину, і чи йому за це не давали жодних коштів, Поляков сказав: “Жодних коштів. Цього бути не може в принципі. І я впевнений, що і з Розенблатом такого не існує. Це вимисел”.

Водночас, за словами Полякова, наразі його помічницю “змушують дати незаконні свідчення” щодо нього. “І розповідають, що якщо вона дасть покази, то її сьогодні вже випустять”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата (БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»), яке стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину, було підписане 19 червня.

В рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину вже затримано шістьох осіб.

«В цілому станом на сьогодні затримано шість осіб. Це троє помічників народних депутатів, один охоронець народного депутата, два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією», - повідомив Холодницький і додав, що також існує підозра щодо причетності до цієї схеми помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії.