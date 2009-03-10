У Ющенка взяли на озброєння гасла Черновецького

У Секретаріаті Президента України заявляють про початок роботи щодо внесення змін до бюджету Києва на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив сьогодні на брифінгу, що вже зараз готуються зміни до головного фінансового документу столиці, які розглядатимуться через десять днів на відповідній нараді.

«Зараз готуються зміни до проекту бюджету міста Києва. Ведеться діалог із Міністерством фінансів. Ми думаємо, що проект, який буде запропоновано на розгляд міської ради, буде дещо змінений порівняно з тим, який ми бачили, і який обговорювався на нараді в Президента України Віктора ЮЩЕНКА (4 березня – УНІАН)» - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що сьогодні потрібно переглянути діючі підходи до формування бюджету столиці, а також існуючу тарифну політику. За його словами, діючі сьогодні в Києві тарифи на послуги житлово-комунального господарства перекривають собівартість таких послуг всього на 30%.

«Київ не зможе функціонувати як столиця, якщо зберегти ті підходи до формування бюджету, які сьогодні діють, - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Київ сьогодні не таке бідне місто, щоб не платити нормальні тарифи. Це, по-перше. По-друге, якщо ми хочемо проводити хорошу, мудру соціальну політику, то нам необхідно в багатих забрати кошти через тарифи й дати їх бідним. Те, що на сьогоднішній день через непродуману тарифну політику Київ субсидує багатих, це ні для кого не є секретом".

"Тому в Києві має бути змінено тарифну політику», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік із обсягом надходжень і витрат 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

5 березня виконуючий обов`язки голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО підписав розпорядження №№ 229, 230, якими призупинив дію розпоряджень про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Раніше А.ГОЛУБЧЕНКО через муніципальну газету “Хрещатик” повідомив, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення Києва залишаться на рівні 2008 року до 1 квітня цього року, оскільки адміністрація призупинила всі відповідні розпорядження.