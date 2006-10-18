Терориста під Генпрокуратурою ”знешкоджено”

Співробітникам правоохоронних органів вдалося мирним шляхом врегулювати інцидент з людиною, яка погрожувала підірвати себе сьогодні під стінами генпрокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, з чоловіком, який виявився фермером АРХИПОВИМ з Миколаївської області, провів переговори перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ. В результаті чого фермер в супроводі правоохоронців пройшов до кабінету першого заступника генпрокурора Сергія ВИНОКУРОВА і передав свої вимоги.

Після цього, як зазначили у прес-службі ГПУ, АРХИПОВ в супроводі заступника міністра поїхав до будівлі МВС.

За словами співрозмовника агентства, «підривник» виглядав спокійним.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, після отримання повідомлення про інцидент, СБУ прийняла заходи адекватно ситуації з метою забезпечення безпеки громадян і запобігання наслідкам, які б могли завдати шкоду здоров’ю та життю громадян, які були поруч з АРХИПОВИМ.

До місця події було стягнуто спецпідрозділи МВС «Беркут», та спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Водночас, як повідомили УНІАН в правоохоронних органах, сьогодні близько 9.30 АРХИПОВ зателефонував за номером 01 і повідомив, що йому потрібна зустріч з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ по питанню неправомірних дій співробітників міліції в Миколаївській області щодо його земельної власності.

О 10.00 він вже зателефонував за номером 02 і повідомив, що залишив зелений пакет з вибухівкою на Київському залізничному вокзалі біля однієї з кас. Правоохоронцями це було перевірено, пакета знайдено не було.

Після цих дій АРХИПОВ поїхав на вул. Різницьку, на якій розташована будівля генпрокуратури, де тримав у руці предмет, схожий на гранату, а також при собі, як виявилося, крім цього, мав якусь хімічну суміш.

Слід зазначити, що ця людина у минулому році намагалася спалити себе під стінами ВР.