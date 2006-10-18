Президентський законопроект про Кабмін має суттєві переваги

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК представив президентський проект закону про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що президентський законопроект називається «Про Кабінет Міністрів та центральні органи виконавчої влади». За словами А.ЯЦЕНЮКА, в цьому є принципова відмінність від урядового законопроекту, оскільки президентський законопроект є значно ширшим.

Він підкреслив, що цей законопроект – перший суттєвий крок до адміністративної реформи в державі.

А.ЯЦЕНЮК виокремив ряд суттєвих переваг президентського законопроекту. Зокрема, він зазначив, що законопроект вносить зміни в систему управління в Кабінеті Міністрів і міністерствах. За словами першого заступника глави Секретаріату Президента, зараз в системі уряду існує ціла низка державних комітетів, які «незрозуміло для кого створені і діють самі для себе». За словами А.ЯЦЕНЮКА, Президент вважає, що має бути побудована чітка вертикаль влади. Зокрема, до неї входять міністерства, які відповідно до законопроекту, виконують політичну роль, і підпорядковані міністерствам держкомітети і агентства, які реалізують адміністративну функцію.

Також А.ЯЦЕНЮК повідомив, що законопроект регулює питання державної служби. Він нагадав, що президентський законопроект знову запроваджує посади держсекретарів. При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що подання на їх призначення є виключною компетенцією Кабінету міністрів.

Крім цього, за словами А.ЯЦЕНЮКА, законопроект регулює механізм скріплення рішень Президента Кабінетом Міністрів. Зокрема, законопроектом передбачені механізми скріплення президентських указів, але він збалансований процедурою їх опублікування. А.ЯЦЕНЮК пояснив, що президентський указ не може бути опублікований без підпису прем’єр-міністра і профільного міністра.

Він нагадав, що цей законопроект планується внести на розгляд парламенту до кінця поточного тижня. За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо урядовий законопроект буде враховувати і позиції Президента, які визначені в президентському законопроекті, то «ми можемо прийти до консенсусу і підтримати урядовий законопроект».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня уряд направив на розгляд Верховної Ради власний проект закону про Кабінет міністрів. В той же день прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня внесе до парламенту власний проект цього закону. Секретаріат Президента неодноразово критикував урядовий проект закону про Кабмін.

Сьогодні перший заступник Міністра Кабінету міністрів - керівник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що президентський варіант законопроекту про Кабінет міністрів скерований на те, щоб мінімізувати можливість Кабміну самостійно реалізовувати свої конституційні повноваження.