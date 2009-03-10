Литвин так і не отримав запрошення до Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН стверджує, що не отримував запрошення на завтрашню нараду до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо отримання Україною другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні у Севастополі, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у завтрашній нараді у Президента України щодо кредиту МВФ, або як він пояснить В.ЮЩЕНКУ свою відсутність на ній.

В.ЛИТВИН зазначив, що він може “давати пояснення тільки Верховній Раді України”.

“Мабуть, як і кожна людина, кожен депутат, я планую свою роботу. Вчора на покладанні квітів я зустрічався з Президентом України – нічого не було сказано про можливість зустрічі. Сьогодні я був на роботі до 14 годин 15 хвилин – жодних запрошень, жодних відомостей не було”, – сказав голова ВР.

Водночас він зазначив, що відгукнувся б на пропозицію і відповідне запрошення, “якби це було зроблено дещо раніше, щоб можна було спланувати свою роботу”.

В.ЛИТВИН наголосив, що не вважає, що його “функції полягають у тому, щоб сидіти і чекати запрошення”.

“Парламент не працює в пленарному режимі, і для мене важливо ...знати настрій людей. Тому що можна прочитати гори матеріалів, і мати віддалену, туманну уяву, що відбувається”, – сказав В.ЛИТВИН.

У прес-службі голови ВР УНІАН повідомили, що на завтра у В.ЛИТВИНА заплановане продовження перебування у Криму.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні повідомила журналістам, що завтра на нараді Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ обговорюватимуть питання щодо отримання другого траншу кредиту від МВФ.

За її словами, на чергову зустріч вищого керівництва України також запрошено лідера опозиції. Зустріч розпочнеться о 14.30.

Як сказала прес-секретар, в умовах загострення економічної кризи Президент розглядає ці зустрічі як дієвий механізм вироблення єдиної позиції з ключових питань державного розвитку.