Нардеп Розенблат хоче забрати свого охоронця на поруки

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат прийшов до Солом'янського райсуду Києва, щоб взяти на поруки свого охоронця та помічника. Про це він заявив під стінами суду в середу, передає Українська правда.

"Я прийшов підтримати своїх людей, охоронця та помічника", - зазначив він.

На запитання, чи збирається він брати їх на поруки, він сказав: "Обов'язково намагатимуся".

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Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Бориса Розенблата під час отримання хабара у 200 тисяч доларів. Слідство вважає, що його колега мав допомогти підприємцю вирішити питання з отриманням ліцензії на видобуток бурштину, а також просування змін до законодавства.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія - це провокація. Генеральна прокуратура погодила подання на зняття депутатської недоторканності з Максима Полякова і Борислава Розенблата. Розенблат і депутат від «Народного фронту» Максим Поляков підозрюються в отриманні хабара за зміни в законопроектах про видобуток бурштину.