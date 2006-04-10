Лідери БЮТ, Нашої України та Соцпартії радяться за зачиненими дверима

Розпочалася зустріч лідерів БЮТ, блоку «Наша Україна» та Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, в зустрічі беруть участь лідери БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ, від блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та Роман ЗВАРИЧ, від СПУ – лідер партії Олександр МОРОЗ та Йосип ВІНСЬКИЙ.

Зустріч проходить в закритому режимі у приміщенні Верховної Ради України по вул. Грушевського, 18/2.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня голова політради блоку Наша Україна” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ ініціював зустріч в рамках “трійки“: БЕЗСМЕРТНИЙ-ТИМОШЕНКО-МОРОЗ в понеділок, 10 квітня.

За словами керівника інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяни МОКРІДІ, 7 квітня відбулося засідання політради блоку, яка ухвалила низку рішень: Протокол про наміри зі створення “помаранчевої” коаліції, проект програмних засад діяльності коаліції, а також уповноважила голову політради Р.БЕЗСМЕРТНОГО та прем’єр-міністра (перший номер в списку) Юрія ЄХАНУРОВА ініціювати черговий раунд переговорів зі створення коаліції з понеділка.