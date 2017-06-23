США планують виділити мільйони на військову допомогу Україні

США мають намір передбачити надання військової допомоги Україні, в тому числі летальної зброї, у законопроекті про виділення коштів на 2018 фінансовий рік американському міністерству оборони.

Про це журналістам заявив Голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США, республіканець Мек Торнберрі, передає The Hill.

За словами Торнберрі, виділені для міністерства кошти підуть на захист від агресії з боку Північної Кореї і Росії.

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Зокрема, кошти планується виділити для "Європейської ініціативи стримування", створеної для надання допомоги європейським союзникам, стурбованим російською агресією.

Також в законопроекті буде міститися кілька пунктів, покликаних "посилити прихильність США НАТО і Україні".

За словами сенатора, Міноборони, серед іншого, "виділить мільйони" для сприяння безпеки України, зокрема, на навчання українських військових і виділення для них спорядження.

"Законопроект точно буде включати в себе військову допомогу для України і заклик до адміністрації Трампа надати летальне озброєння, щоб українці могли захищати себе від агресії зі Сходу", - додав Торнберрі.