Савченко розповіла, що її вчорашній непристойний жест був адресований Гройсману

Позафракційний депутат Надія Савченко розповіла, що її вчорашній непристойний жест був адресований прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Коментар депутата наводить телеканал "112 Україна".

"Я б не сказала, що це конфлікт. Це був обмін жестами з Гройсманом. Коли розглядався бюджет з порушенням регламентної процедури, як завжди, і коли Гройсман хотів проштовхнути з корупційними закладками та неналежним фінансуванням певних позицій, які Україні зараз найбільше потрібні. Наприклад, під час війни у нас немає зовнішньої розвідки, я про це говорила на комітеті з питань безпеки і оборони. Ситуація закінчилася тим, що це був обмін жестами", - сказала вона.

Читайте такожПорошенко підписав скасування "закону Савченко"

При цьому Савченко заявила, що першим непристойний жест в її бік дозволив собі саме Володимир Гройсман.

"Прем'єр-міністр дозволив собі такий жест, який культурною мовою означає, що йому абсолютно байдуже, що думає парламент, він зробить по-моєму. Я йому у відповідь показала жест, який означає, що він помиляється, "по-вашому не буде, парламент треба поважати", - розповіла депутат.

"Я сподіваюся, що коли-то в ВР знайдеться відео, яке об'єктивно покаже, що сталося. Якщо подивитися, я думаю, там можна побачити два жесту від прем'єр-міністра і один жест від мене", - додала Савченко.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко під час вчорашнього засідання Ради показала середній палець в сесійній залі.