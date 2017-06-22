Савченко прийшла до Ради у романтичному образі, але вразила брутальним жестом (фото)

20:08, 22 червня 2017
Політика
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Савченко двічі відзначилася у Раді сьогодні - привернула увагу незвичайною блузкою та непристойним жестом. 

Надія Савченко / REUTERS

Народний депутат Надія Савченко під час сьогоднішнього засідання Ради показала середній палець у сесійній залі.

З якого приводу й кому нардеп показала цей непристойний жест, невідомо. Цей момент зафіксував фотокореспондент Reuters.

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Крім того, у соціальних мережах відзначили незвичний вигляд Савченко: сьогодні до парламенту вона прийшла в романтичному образі - одягнула блузку, що оголює одне плече.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради не в діловому вбранні, а в сандалях.

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Теги: #непристойний жест Савченко#Савченко у Раді