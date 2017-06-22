Савченко прийшла до Ради у романтичному образі, але вразила брутальним жестом (фото)
20:08, 22 червня 2017Політика
4869 0
Савченко двічі відзначилася у Раді сьогодні - привернула увагу незвичайною блузкою та непристойним жестом.
Надія Савченко / REUTERS
Народний депутат Надія Савченко під час сьогоднішнього засідання Ради показала середній палець у сесійній залі.
З якого приводу й кому нардеп показала цей непристойний жест, невідомо. Цей момент зафіксував фотокореспондент Reuters.
Читайте такожСавченко зібралася балотуватися в президенти
Крім того, у соціальних мережах відзначили незвичний вигляд Савченко: сьогодні до парламенту вона прийшла в романтичному образі - одягнула блузку, що оголює одне плече.
І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi— Яна Полянська (@PolianskaRS) June 22, 2017
Як повідомляв УНІАН, 21 червня народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради не в діловому вбранні, а в сандалях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter