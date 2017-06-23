Путін зібрався в Крим

Президент Росії Володимир Путін 24 червня відвідає окупований Крим, повідомляє прес-служба Кремля.

Російський лідер має намір взяти участь у церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, присвяченій найбільш знаменитій артеківці в світі – американській школярці Саманті Сміт.

Читайте такожПутін відповів на питання, коли "забере" Донбас: аналізує ситуацію, щоби "своєчасно прийняти рішення"

"24 червня в Республіці Крим Володимир Путін відвідає міжнародний дитячий центр "Артек". Путін також ознайомиться з результатами реконструкції об'єктів інфраструктури табору, проведеної з 2014 року, і огляне хід робіт з будівництва табору "Сонячний", – йдеться в анонсі прес-служби Кремля.