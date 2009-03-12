13 березня об 11:30 у конференц-залі УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «ПИНЗЕНИК нарешті пішов. Коли будуть зміни в керівництві Міністерства фінансів?».

На прес-конференції будуть розглянуті питання: Хто не бажає наповнення державного бюджету, блокуючи підвищення акцизів на тютюн, пиво, порошкові «вина»? Скільки українців щорічно винищує алкоголь і тютюн? Чи місце в уряді комерсанту – власнику «шмурдячної» фірми? Учасники: народний депутат України Євген ЦАРЬКОВ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу Наталія РОЗИНСЬКА, координатор з боротьби за тверезість суспільства громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Артем СТУПАКОВ, голова правління громадської організації «Сила Києва» Сергій КРАВЧЕНКО.

Телефони: (8-044)228-55-33, (8-068)251-71-70, e-mail: forumspaskiev@mail.ru.

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