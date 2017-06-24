Порошенко збирається з робочим візитом до Франції

19:18, 24 червня 2017
Політика
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Там він проведе зустріч зі своїм французьким колегою Макроном.

REUTERS

У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.

Читайте такожПорошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерамЯк повідомили УНІАН у прес-службі президента, програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром  Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.

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Новина в сюжеті: Зустріч Порошенка і Макрона
Теги: #порошенко францію