Порошенко збирається з робочим візитом до Франції
19:18, 24 червня 2017Політика
406 0
Там він проведе зустріч зі своїм французьким колегою Макроном.
REUTERS
У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.
Читайте такожПорошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерамЯк повідомили УНІАН у прес-службі президента, програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зустріч Порошенка і Макрона