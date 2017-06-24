Порошенко збирається з робочим візитом до Франції

Там він проведе зустріч зі своїм французьким колегою Макроном.

У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Читайте такожПорошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерамЯк повідомили УНІАН у прес-службі президента, програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.

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