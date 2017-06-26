Сьогодні розпочинається розгляд справи про держзраду Януковича по суті (подію завершено)

Сьогодні о 10:00 Оболонський районний суд Києва розпочне розгляд по суті справи колишнього президента Віктора Януковича, звинуваченого в державній зраді. Про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Читайте такожСуд через ЗМІ викликає Януковича на найближчі 10 судових засідань"Підстав для повернення обвинувального акта не встановлено. Призначено судовий розгляд цього кримінального провадження у відкритому судовому засіданні в приміщенні Оболонського райсуду по суті на 26 червня 2017 року на 10:00", - сказав Дев'ятко.

Варто зазначити, що питання про проведення спеціального судового розгляду (заочного суду щодо Януковича) буде розглядатися пізніше, тобто в ході суду по суті, якщо прокуратура повторно подасть це клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Оболонський районний суд Києва вчетверте продовжив підготовче судове засідання у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Минуле засідання суд провів 29 травня.

Суд, зокрема, вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя на предмет перевірки наявності елементів тиску на суд у висловлюваннях генерального прокурора України Юрія Луценка, його заступника Анатолія Матіоса та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під час судового засідання захист Януковича виступив проти залучення присяжних в разі призначення до розгляду по суті справи. Адвокати наполягали, що розгляд мають проводити троє професійних суддів.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.